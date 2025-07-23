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У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025
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19:47 23.07.2025 (обновлено: 20:55 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/volodin-2030958521.html
У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин
У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025
У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин
У российского парламента сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:47:00+03:00
2025-07-23T20:55:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У российского парламента сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если говорить о тех же 90-х, когда только была создана Государственная дума, разговоров было много, демократия, но при этом конкретного содержания, наполнения полномочиями парламента не было. Но громко говорили о правах и возможностях. Сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями", - сказал он.
https://ria.ru/20250723/volodin-2030950641.html
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин

Володин: у российского парламента есть все, чтобы ответственно работать

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У российского парламента сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если говорить о тех же 90-х, когда только была создана Государственная дума, разговоров было много, демократия, но при этом конкретного содержания, наполнения полномочиями парламента не было. Но громко говорили о правах и возможностях. Сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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