https://ria.ru/20250723/volodin-2030958521.html

У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин

У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025

У Госдумы есть все для ответственной работы, заявил Володин

У российского парламента сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:47:00+03:00

2025-07-23T19:47:00+03:00

2025-07-23T20:55:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У российского парламента сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если говорить о тех же 90-х, когда только была создана Государственная дума, разговоров было много, демократия, но при этом конкретного содержания, наполнения полномочиями парламента не было. Но громко говорили о правах и возможностях. Сейчас есть все для того, чтобы ответственно работать и отвечать перед избирателями", - сказал он.

https://ria.ru/20250723/volodin-2030950641.html

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф