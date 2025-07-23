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Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025
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14:22 23.07.2025 (обновлено: 16:29 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/volodin-2030845183.html
Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням
Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025
Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:22:00+03:00
2025-07-23T16:29:00+03:00
общество
вячеслав володин
андрей пудов
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням. Депутат Госдумы Раиса Кармазина на пленарном заседании в среду задала вопрос заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии, при многоплодной беременности, когда рождаются в том числе двойняшки. "Видим, что если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. Почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей. Здесь может быть нам ко второму чтению такие вопросы взять и постараться решить, ответить, потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его", - сказал Володин на пленарном заседании. Володин добавил, что такие законопроекты нужно предварительно обсуждать с мамами и многотемными семьями. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20250703/pensiya-2026946956.html
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общество, вячеслав володин, андрей пудов, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Вячеслав Володин, Андрей Пудов, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням

Володин предложил ко второму чтению доработать закон о выплатах матерям-героиням

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВыступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025
Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням.
Депутат Госдумы Раиса Кармазина на пленарном заседании в среду задала вопрос заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии, при многоплодной беременности, когда рождаются в том числе двойняшки.
"Видим, что если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. Почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей. Здесь может быть нам ко второму чтению такие вопросы взять и постараться решить, ответить, потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его", - сказал Володин на пленарном заседании.
Володин добавил, что такие законопроекты нужно предварительно обсуждать с мамами и многотемными семьями.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ОбществоВячеслав ВолодинАндрей ПудовГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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