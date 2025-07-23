https://ria.ru/20250723/volodin-2030845183.html

Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням

Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 23.07.2025

Володин предложил доработать законопроект о выплатах матерям-героиням

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:22:00+03:00

2025-07-23T14:22:00+03:00

2025-07-23T16:29:00+03:00

общество

вячеслав володин

андрей пудов

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению доработать законопроект о выплатах матерям-героиням. Депутат Госдумы Раиса Кармазина на пленарном заседании в среду задала вопрос заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову о том, как будут рассчитываться пенсионные коэффициенты, которые учитываются при расчете страховой пенсии, при многоплодной беременности, когда рождаются в том числе двойняшки. "Видим, что если рождается двойня, ведь это еще тяжелее. Почему же тогда в этом случае коэффициент поддержки у вас меньше, чем если бы человек рождал двоих детей. Здесь может быть нам ко второму чтению такие вопросы взять и постараться решить, ответить, потому что Раиса Васильевна правильно поднимает его", - сказал Володин на пленарном заседании. Володин добавил, что такие законопроекты нужно предварительно обсуждать с мамами и многотемными семьями. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".

https://ria.ru/20250703/pensiya-2026946956.html

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общество, вячеслав володин, андрей пудов, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)