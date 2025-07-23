Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО прошли обучение в Москве
Ветераны СВО из Югры прошли обучение по запуску собственного бизнеса
Ветераны СВО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО, действующей на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, прошли обучение в Москве, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
"Из столицы вернулись Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова. В составе югорской делегации они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве в рамках деловой программы "Югра – Москва: бизнес-мост". В команду округа представители Сургутского района вошли после окончания нашей муниципальной бизнес-лаборатории для участников СВО и благодаря успешной защите своих бизнес-проектов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, с югорчанами опытом ведения бизнеса поделились представители известных маркетплейсов, крупных банков и предприятий. Участники делегации также посетили инновационный центр "Сколково", особую экономическую зону "Технополис Москва".
После обучения Рифат Зайнетдинов планирует создать инклюзивный фитнес-клуб в поселке Белый Яр, а маме погибшего воина Лилия Бикбулатова – этно-кафе башкирской кухни в Лянторе.
Первая в России муниципальная бизнес-лаборатория для участников специальной военной операции "СВОё дело" была запущена в Сургутском районе ХМАО в мае текущего года. По итогам курса выпускники получили сертификаты, готовые бизнес-планы, а также сопровождение проекта инвестиционным менеджером.