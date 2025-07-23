https://ria.ru/20250723/veterany-2030761701.html

Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО прошли обучение в Москве

Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО прошли обучение в Москве - РИА Новости, 23.07.2025

Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО прошли обучение в Москве

Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО, действующей на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, прошли обучение в Москве,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:00:00+03:00

2025-07-23T08:01:00+03:00

сургутский район

москва

ханты-мансийский автономный округ

сколково

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Выпускники бизнес-лаборатории для участников СВО, действующей на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, прошли обучение в Москве, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. "Из столицы вернулись Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова. В составе югорской делегации они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве в рамках деловой программы "Югра – Москва: бизнес-мост". В команду округа представители Сургутского района вошли после окончания нашей муниципальной бизнес-лаборатории для участников СВО и благодаря успешной защите своих бизнес-проектов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, с югорчанами опытом ведения бизнеса поделились представители известных маркетплейсов, крупных банков и предприятий. Участники делегации также посетили инновационный центр "Сколково", особую экономическую зону "Технополис Москва". После обучения Рифат Зайнетдинов планирует создать инклюзивный фитнес-клуб в поселке Белый Яр, а маме погибшего воина Лилия Бикбулатова – этно-кафе башкирской кухни в Лянторе. Первая в России муниципальная бизнес-лаборатория для участников специальной военной операции "СВОё дело" была запущена в Сургутском районе ХМАО в мае текущего года. По итогам курса выпускники получили сертификаты, готовые бизнес-планы, а также сопровождение проекта инвестиционным менеджером.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html

https://ria.ru/20250717/svo-2029743062.html

сургутский район

москва

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургутский район, москва, ханты-мансийский автономный округ, сколково, общество