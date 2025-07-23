https://ria.ru/20250723/veteran-2030854272.html

Вологодскую чиновницу, уволенную из-за видео дочери, сменил ветеран СВО

Вологодскую чиновницу, уволенную из-за видео дочери, сменил ветеран СВО - РИА Новости, 23.07.2025

Вологодскую чиновницу, уволенную из-за видео дочери, сменил ветеран СВО

Ветеран СВО Антон Тропин избран главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:04:00+03:00

2025-07-23T15:04:00+03:00

2025-07-23T15:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Ветеран СВО Антон Тропин избран главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. В июне сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО Антона Тропина на должность главы Нюксенского муниципального округа. "Ветеран СВО Антон Тропин избран главой Нюксенского муниципального округа", - говорится в сообщении. Тропин стал одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта для участников специальной военной операции. Сейчас эти военнослужащие проходят стажировки и работают с наставниками — изучают реальные управленческие процессы, чтобы в дальнейшем качественно решать отраслевые задачи. За каждым участником проекта "Герои Русского Севера" закреплены заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих предприятий региона. Курировать работу Тропина будет губернатор Вологодской области. "Взял на себя обязательства лично сопровождать Антона Сергеевича на его новой должности. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию. Кроме того, практические знания и умения помогут успешно справиться с подготовкой выпускной квалификационной работы в рамках проекта "Герои Русского Севера", — отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Проект "Герои Русского Севера" был запущен в Вологодской области по инициативе губернатора и направлен на формирование кадрового резерва для органов власти и реального сектора экономики из числа действующих участников и ветеранов СВО. Это региональный аналог федеральной программы "Время Героев", которая ранее была введена по инициативе президента РФ Владимира Путина. Финалисты уже завершили первый модуль образовательной программы Президентской академии – "Государственная политика и система государственного управления". Впереди их ждет обучение основам регионального и муниципального управления, экономики и финансов и современных технологий управления. Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Юлии Шевцовой, занимавшей должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО – честь и привилегия, а не наказание. Он тогда сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.

https://ria.ru/20250627/chinovnik-2025878135.html

https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024906896.html

https://ria.ru/20250520/chinovnitsa-2018111807.html

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россия, вологодская область, георгий филимонов, спецоперация, общество