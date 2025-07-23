https://ria.ru/20250723/verkhnevolzhe-2030894385.html
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Верхневолжье
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Верхневолжье - РИА Новости, 23.07.2025
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Верхневолжье
В 2025 году в Тверской области идет реализация 77 программ поддержки школьных инициатив: 74 в рамках основного конкурсного отбора и три – по итогам... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:10:00+03:00
2025-07-23T17:10:00+03:00
2025-07-23T17:10:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В 2025 году в Тверской области идет реализация 77 программ поддержки школьных инициатив: 74 в рамках основного конкурсного отбора и три – по итогам дополнительного, настоящее время завершено 55 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Программа поддержки школьных инициатив в Тверской области реализуется с 2021 года по решению губернатора Игоря Рудени и вызывает у учащихся большой интерес. По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства, расширять возможности в образовании, творчестве и спорте. Школьники обустраивают зоны для отдыха и активности, патриотические центры, школьные рекреации и пришкольные территории, кабинеты кулинарии, экологии, физики, медиаплощадки. А также обновляют гардеробы и музеи, оснащают школьные театры, создают теплицы, пространства для научной, исследовательской работы и другие объекты. Например, в школе села Молодой Туд Оленинского округа в этом году проведена реновация школьного музея. В зубцовской школе №1 обустроена зона отдыха. Учащиеся Староторопской школы Западнодвинского округа в этом году решили приобрести новый спортивный инвентарь. В Рамешковском округе проекты реализованы в трех школах – Киверичской (хозяйственная деятельность), Кушалинской и Рамешковской (медиацентры). Медиацентры – популярное направление программы. В этом году они также созданы в ржевской школе №9 и Погорельской средней школе Зубцовского округа. Традиционно высокую активность демонстрируют школы Твери. Так, Тверской лицей в этом году реализует проект по строительству многофункциональной спортивной площадки. В школе №9 будет открыт "Центр развития талантов "МедиаЛаб", в гимназии №8 – "Курчатовская лаборатория". В школе №46 создается мобильный кинотеатр. В 53-й школе по инициативе учащихся реализуется проект "Музей СВО "От Победы к Победе". Экспозиции будут посвящены героям специальной военной операции, среди которых – выпускники учебного заведения. В новом зале планируется проводить акции молодежных организаций, встречи с ветеранами. В 2024 году благодаря активности ребят в школах региона было реализовано 83 проекта. Также впервые состоялся региональный конкурс проектов, в рамках которого жители Верхневолжья могли выбрать лучшие практики.
https://ria.ru/20250721/tver-2030444152.html
https://ria.ru/20250708/rudenya-2027997361.html
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7 495 645-6601
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Верхневолжье
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Тверской области
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В 2025 году в Тверской области идет реализация 77 программ поддержки школьных инициатив: 74 в рамках основного конкурсного отбора и три – по итогам дополнительного, настоящее время завершено 55 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа поддержки школьных инициатив в Тверской области реализуется с 2021 года по решению губернатора Игоря Рудени и вызывает у учащихся большой интерес.
По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства, расширять возможности в образовании, творчестве и спорте.
Школьники обустраивают зоны для отдыха и активности, патриотические центры, школьные рекреации и пришкольные территории, кабинеты кулинарии, экологии, физики, медиаплощадки. А также обновляют гардеробы и музеи, оснащают школьные театры, создают теплицы, пространства для научной, исследовательской работы и другие объекты.
Например, в школе села Молодой Туд Оленинского округа в этом году проведена реновация школьного музея. В зубцовской школе №1 обустроена зона отдыха. Учащиеся Староторопской школы Западнодвинского округа в этом году решили приобрести новый спортивный инвентарь.
В Рамешковском округе проекты реализованы в трех школах – Киверичской (хозяйственная деятельность), Кушалинской и Рамешковской (медиацентры). Медиацентры – популярное направление программы. В этом году они также созданы в ржевской школе №9 и Погорельской средней школе Зубцовского округа.
Традиционно высокую активность демонстрируют школы Твери. Так, Тверской лицей в этом году реализует проект по строительству многофункциональной спортивной площадки. В школе №9 будет открыт "Центр развития талантов "МедиаЛаб", в гимназии №8 – "Курчатовская лаборатория". В школе №46 создается мобильный кинотеатр.
В 53-й школе по инициативе учащихся реализуется проект "Музей СВО "От Победы к Победе". Экспозиции будут посвящены героям специальной военной операции, среди которых – выпускники учебного заведения. В новом зале планируется проводить акции молодежных организаций, встречи с ветеранами.
В 2024 году благодаря активности ребят в школах региона было реализовано 83 проекта. Также впервые состоялся региональный конкурс проектов, в рамках которого жители Верхневолжья могли выбрать лучшие практики.