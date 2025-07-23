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Мужчина внезапно ожил после клинической смерти - РИА Новости, 24.07.2025
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23:26 23.07.2025 (обновлено: 11:06 24.07.2025)
https://ria.ru/20250723/velikobritaniya-2031008613.html
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти - РИА Новости, 24.07.2025
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти
Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T23:26:00+03:00
2025-07-24T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.Уточняется, что 64-летний Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли медики.Врачи скорой помощи более трех часов оказывали помощь мужчине, но несмотря на их усилия сердце британца не запускалось более 45 минут, говорится в материале."Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папа умер". Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали", — рассказала изданию Кейт, которая наблюдала за усилиями медиков.В тексте уточняется, что Стива доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего два процента, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода. Однако утром на следующий день врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.После случившегося, семья Стива Далтона решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни
https://ria.ru/20250704/uchenyy-2026729530.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти

NTK: 64-летний британец пришел в себя спустя 45 минут после остановки сердца

© Фото : соцсетиБританец Стив Далтон с женой Линди и дочерью Кейт в больничной палате
Британец Стив Далтон с женой Линди и дочерью Кейт в больничной палате - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : соцсети
Британец Стив Далтон с женой Линди и дочерью Кейт в больничной палате
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.
Уточняется, что 64-летний Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли медики.
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Врачи скорой помощи более трех часов оказывали помощь мужчине, но несмотря на их усилия сердце британца не запускалось более 45 минут, говорится в материале.
"Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папа умер". Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали", — рассказала изданию Кейт, которая наблюдала за усилиями медиков.
В тексте уточняется, что Стива доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего два процента, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода. Однако утром на следующий день врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.
После случившегося, семья Стива Далтона решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни
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