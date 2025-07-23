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Мужчина внезапно ожил после клинической смерти
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти - РИА Новости, 24.07.2025
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти
Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T23:26:00+03:00
2025-07-23T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.Уточняется, что 64-летний Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли медики.Врачи скорой помощи более трех часов оказывали помощь мужчине, но несмотря на их усилия сердце британца не запускалось более 45 минут, говорится в материале."Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папа умер". Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали", — рассказала изданию Кейт, которая наблюдала за усилиями медиков.В тексте уточняется, что Стива доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего два процента, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода. Однако утром на следующий день врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.После случившегося, семья Стива Далтона решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни
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в мире, великобритания
Мужчина внезапно ожил после клинической смерти
NTK: 64-летний британец пришел в себя спустя 45 минут после остановки сердца
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.
Уточняется, что 64-летний Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли медики.
Врачи скорой помощи более трех часов оказывали помощь мужчине, но несмотря на их усилия сердце британца не запускалось более 45 минут, говорится в материале.
"Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папа умер". Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали", — рассказала изданию Кейт, которая наблюдала за усилиями медиков.
В тексте уточняется, что Стива доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего два процента, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода. Однако утром на следующий день врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.
После случившегося, семья Стива Далтона решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни