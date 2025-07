https://ria.ru/20250723/velikobritaniya-2031008613.html

Мужчина внезапно ожил после клинической смерти

Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.

2025-07-23T23:26:00+03:00

2025-07-23T23:26:00+03:00

2025-07-24T11:06:00+03:00

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Житель Великобритании на 65-ом году жизни пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, пишет портал Need To Know.Уточняется, что 64-летний Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли медики.Врачи скорой помощи более трех часов оказывали помощь мужчине, но несмотря на их усилия сердце британца не запускалось более 45 минут, говорится в материале."Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: "Папа умер". Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали", — рассказала изданию Кейт, которая наблюдала за усилиями медиков.В тексте уточняется, что Стива доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего два процента, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода. Однако утром на следующий день врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.После случившегося, семья Стива Далтона решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни

