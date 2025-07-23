Российские войска освободили Варачино в Сумской области
ВС РФ освободили населенный пункт Варачино в Сумской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
Бойцы группировки также нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотени и Юнаковки.
Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Севера":
- примерно 165 солдат;
- семь автомобилей;
- пять артиллерийских орудий;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- склад материальных средств.
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