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Российские войска освободили Варачино в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 23.07.2025 (обновлено: 13:32 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/varachino--2030800579.html
Российские войска освободили Варачино в Сумской области
Российские войска освободили Варачино в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025
Российские войска освободили Варачино в Сумской области
Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:08:00+03:00
2025-07-23T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки также нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотени и Юнаковки.Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Севера":В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20250720/obstanovka-2029994482.html
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сумская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
Российские войска освободили Варачино в Сумской области

ВС РФ освободили населенный пункт Варачино в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Варачино в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Варачино в Сумской области
Бойцы группировки также нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотени и Юнаковки.
Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Севера":
  • примерно 165 солдат;
  • семь автомобилей;
  • пять артиллерийских орудий;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • склад материальных средств.
Члены экипажа танка Т-80БВМ группировки войск Центр готовят боекомплект во время выполнения боевых задач на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Тактика тысячи порезов. Что происходит в зоне СВО
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В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
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