https://ria.ru/20250723/varachino--2030800579.html

Российские войска освободили Варачино в Сумской области

Российские войска освободили Варачино в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2025

Российские войска освободили Варачино в Сумской области

Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:08:00+03:00

2025-07-23T12:08:00+03:00

2025-07-23T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Варачино в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки также нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотени и Юнаковки.Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Севера":В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20250720/obstanovka-2029994482.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область