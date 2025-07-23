https://ria.ru/20250723/vakansii-2030957204.html

Народный фронт предложил снять возрастные ограничения на "земские" вакансии

Народный фронт предложил снять возрастные ограничения на "земские" вакансии - РИА Новости, 23.07.2025

Народный фронт предложил снять возрастные ограничения на "земские" вакансии

Народный фронт предложил снимать возрастные ограничения на "земские" вакансии, если они не закрываются, сообщил глава исполкома организации Михаил Кузнецов. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:42:00+03:00

2025-07-23T19:42:00+03:00

2025-07-23T19:42:00+03:00

россия

владимир путин

вакансии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный фронт предложил снимать возрастные ограничения на "земские" вакансии, если они не закрываются, сообщил глава исполкома организации Михаил Кузнецов. В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Кузнецов отметил, что врачи участвуют в "земских" программах без возрастных ограничений, а учителя и работники культуры должны быть не старше 55 лет. Он обратил внимание, что учителя и работники культуры в отличие от врачей не могут работать по "земской" программе в родном регионе. "Предлагаем в случае, если вакансия не закрывается за счет молодых специалистов, например, более года, снимать возрастные ограничения после личного собеседования с кандидатом, а также предоставить возможность возвращаться домой работать на малой родине по "земским" программам, это позволит в труднодоступных сложных ситуациях это закрывать", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20250723/golikova-2030920612.html

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россия, владимир путин, вакансии