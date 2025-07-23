https://ria.ru/20250723/ukraina-2031000664.html
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена - РИА Новости, 23.07.2025
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена
Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:23:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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стамбул
сергей кислица
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. "Мы не обмениваем детей и гражданских. Мирные жители и дети должны быть возвращены... Мы забираем их назад", - заявил Кислица на пресс-конференции в Стамбуле. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области.
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html
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украина, россия, стамбул, сергей кислица, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Кислица, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена
МИД Украины: Киев не намерен передавать России гражданских или детей