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Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2031000664.html
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена - РИА Новости, 23.07.2025
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена
Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:23:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
сергей кислица
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. "Мы не обмениваем детей и гражданских. Мирные жители и дети должны быть возвращены... Мы забираем их назад", - заявил Кислица на пресс-конференции в Стамбуле. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области.
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html
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украина, россия, стамбул, сергей кислица, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Кислица, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена

МИД Украины: Киев не намерен передавать России гражданских или детей

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
"Мы не обмениваем детей и гражданских. Мирные жители и дети должны быть возвращены... Мы забираем их назад", - заявил Кислица на пресс-конференции в Стамбуле.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский рассказал о безопасности украинских детей в России
Вчера, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулСергей КислицаВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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