https://ria.ru/20250723/ukraina-2031000664.html

Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена

Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена - РИА Новости, 23.07.2025

Киев не намерен передавать России гражданских или детей в рамках обмена

Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:23:00+03:00

2025-07-23T22:23:00+03:00

2025-07-23T22:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

стамбул

сергей кислица

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украина не намерена передавать РФ в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. "Мы не обмениваем детей и гражданских. Мирные жители и дети должны быть возвращены... Мы забираем их назад", - заявил Кислица на пресс-конференции в Стамбуле. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области.

https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html

украина

россия

стамбул

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украина, россия, стамбул, сергей кислица, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле