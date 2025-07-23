https://ria.ru/20250723/ukraina-2030977574.html
МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС
МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС - РИА Новости, 23.07.2025
МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на фоне принятия на Украине закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов, что страна не сможет... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:35:00+03:00
2025-07-23T20:35:00+03:00
2025-07-23T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на фоне принятия на Украине закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов, что страна не сможет претендовать на вступление в ЕС, если будет коррумпированной. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии документ был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. СМИ сообщали о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку как ЕС, так и стран-членов и общества в странах-членах - это вернуться к плохим дням коррупции. Украина не будет принята в ЕС как коррумпированная страна", - заявил Сикорский в интервью телеканалу TVP World. Как сообщают западные журналисты, офис Зеленского спланировал принятие закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, таким образом, чтобы оно прошло максимально незаметно для западных союзников Киева. По данным Financial Times, украинским депутатам поступило указание в определенный день обязательно явиться на голосование по законопроекту и обеспечить его принятие. По данным западных журналистов, законопроект был принят так быстро потому, что в уже прошедший первое чтение документ, изначально не имевший никакого отношения к НАБУ и САП, были внесены поправки об антикоррупционных структурах, после чего его в ускоренном режиме провели через все необходимые процедуры. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, радослав сикорский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, мид польши
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, МИД Польши
МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС
МИД Польши: Украина не сможет вступить в ЕС, если будет коррумпированной страной