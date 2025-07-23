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Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями - РИА Новости, 23.07.2025
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями
Украинская сторона во время минских переговоров не стеснялась звонить представителям западных стран для получения указаний по переговорам, заявил во время... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:41:00+03:00
2025-07-23T15:41:00+03:00
2025-07-23T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинская сторона во время минских переговоров не стеснялась звонить представителям западных стран для получения указаний по переговорам, заявил во время открытия программы наставничества для победителей кадрового конкурса "Донбасс. Свои герои" глава ДНР Денис Пушилин. "Когда зажимали какие-то рамки определенные, они (украинские переговорщики - ред.) выходили, не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить решения и указания, а звонили в ряд западных стран и оттуда получали указания. По сути, даже не советы, рекомендации, а указания. Как правило, в случае таких звонков, даже все какие-то подвижки, которые могли бы как-то подтолкнуть к урегулированию, они просто перечеркивались", - заявил Пушилин. По его словам, во время минских переговоров Россия и ДНР вели переговоры с украинской стороной, которая уже потеряла свою субъективность, и от этого становилась более "дерзкой" в переговорном процессе. Он добавил, что участие в этих переговорах дало огромный опыт участникам процесса - представителям республики, который применяется и по сей день.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
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донецкая народная республика, киев, россия, денис пушилин, украина, минск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Денис Пушилин, Украина, Минск
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями
Пушилин: Киев на минских переговорах не стеснялся звонить представителям Запада