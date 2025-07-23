Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030866828.html
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями - РИА Новости, 23.07.2025
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями
Украинская сторона во время минских переговоров не стеснялась звонить представителям западных стран для получения указаний по переговорам, заявил во время... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:41:00+03:00
2025-07-23T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
россия
денис пушилин
украина
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинская сторона во время минских переговоров не стеснялась звонить представителям западных стран для получения указаний по переговорам, заявил во время открытия программы наставничества для победителей кадрового конкурса "Донбасс. Свои герои" глава ДНР Денис Пушилин. "Когда зажимали какие-то рамки определенные, они (украинские переговорщики - ред.) выходили, не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить решения и указания, а звонили в ряд западных стран и оттуда получали указания. По сути, даже не советы, рекомендации, а указания. Как правило, в случае таких звонков, даже все какие-то подвижки, которые могли бы как-то подтолкнуть к урегулированию, они просто перечеркивались", - заявил Пушилин. По его словам, во время минских переговоров Россия и ДНР вели переговоры с украинской стороной, которая уже потеряла свою субъективность, и от этого становилась более "дерзкой" в переговорном процессе. Он добавил, что участие в этих переговорах дало огромный опыт участникам процесса - представителям республики, который применяется и по сей день.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
донецкая народная республика
киев
россия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_65d603c662e73fe0039a85c61454fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, киев, россия, денис пушилин, украина, минск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Денис Пушилин, Украина, Минск
Пушилин: Украина на переговорах в Минске звонила на Запад за указаниями

Пушилин: Киев на минских переговорах не стеснялся звонить представителям Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинская сторона во время минских переговоров не стеснялась звонить представителям западных стран для получения указаний по переговорам, заявил во время открытия программы наставничества для победителей кадрового конкурса "Донбасс. Свои герои" глава ДНР Денис Пушилин.
"Когда зажимали какие-то рамки определенные, они (украинские переговорщики - ред.) выходили, не стесняясь, и звонили не в Киев, где могли бы получить решения и указания, а звонили в ряд западных стран и оттуда получали указания. По сути, даже не советы, рекомендации, а указания. Как правило, в случае таких звонков, даже все какие-то подвижки, которые могли бы как-то подтолкнуть к урегулированию, они просто перечеркивались", - заявил Пушилин.
По его словам, во время минских переговоров Россия и ДНР вели переговоры с украинской стороной, которая уже потеряла свою субъективность, и от этого становилась более "дерзкой" в переговорном процессе. Он добавил, что участие в этих переговорах дало огромный опыт участникам процесса - представителям республики, который применяется и по сей день.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины
11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияДенис ПушилинУкраинаМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала