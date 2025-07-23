https://ria.ru/20250723/ukraina-2030848591.html
Антикоррупционные органы Украины потребовали вернуть им независимость
Антикоррупционные органы Украины потребовали вернуть им независимость - РИА Новости, 23.07.2025
Антикоррупционные органы Украины потребовали вернуть им независимость
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о необходимости внесения изменений в закон об... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:34:00+03:00
2025-07-23T14:34:00+03:00
2025-07-23T14:34:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
коррупция
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о необходимости внесения изменений в закон об ограничении их полномочий, следует из совместного заявления двух ведомств. "Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. Как отмечается в публикации, представители агентств провели встречу с Владимиром Зеленским и членами его офиса, в ходе которой официально заявили, что принятый днем ранее закон существенно ограничивает независимость обоих ведомств и потребовали внести в него изменения. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
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в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), коррупция
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Коррупция
Антикоррупционные органы Украины потребовали вернуть им независимость
НАБУ и САП потребовали изменений в законе об ограничении их полномочий