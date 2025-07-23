В Раде заявили о намерении оспорить закон об ограничении НАБУ и САП
Депутаты Рады намерены оспорить в КС закон об ограничении прав НАБУ и САП
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины намерены оспорить в Конституционном суде скандальный закон об ограничении прав национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
"Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, – это снести этот зашкварный закон в Конституционном суде. Там столько статей регламента было нарушено во время его одобрения, что это достаточно реалистично. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный суд. Нужно будет 45 подписей депутатов, но думаю, столько еще пока в Раде найдется", - написал он в своем Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.