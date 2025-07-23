https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ

Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ

Закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине шокировал многих в команде Владимира Зеленского, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:27:00+03:00

2025-07-23T03:27:00+03:00

2025-07-23T03:27:00+03:00

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виталий кличко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине шокировал многих в команде Владимира Зеленского, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. Во вторник вечером Зеленский, согласно данным с сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине. "Натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в собственной команде Зеленского", - пишет издание. Как сообщает Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника, офис Зеленского решил "воспользоваться моментом безнаказанности и возможностей", переключив внимание на внутренних врагов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины