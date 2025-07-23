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ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку

ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку - РИА Новости, 23.07.2025

ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается обязать... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:02:00+03:00

2025-07-23T12:02:00+03:00

2025-07-23T12:02:00+03:00

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить на дистанционную работу беременных, женщин с детьми до трех лет, многодетных родителей, а также матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнение Трудового кодекса РФ статьей, устанавливающей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу (если специфика трудовой деятельности позволяет это) по письменному заявлению работников, относящихся к следующим категориям: беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; матери и отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет; работники, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида, а также иные категории работников", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность работодателя рассмотреть данное заявление в течение трех рабочих дней и либо заключить дополнительное соглашение о дистанционной работе, либо предоставить письменный мотивированный отказ. Парламентарии также предлагают установить запрет на отказ в приеме на работу лиц, попадающих под действие предлагаемой статьи, по причине их потенциального права на дистанционный труд. По мнению авторов инициативы, это будет способствовать препятствию дискриминации женщин с детьми и других социально уязвимых категорий граждан. Документом гарантируется, что перевод на дистанционную работу не должен приводить к ухудшению условий труда: снижению заработной платы, изменению трудовой функции или режима рабочего времени. По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры направлены на создание условий, при которых родитель может выполнять трудовые обязанности без необходимости ежедневно присутствовать на рабочем месте, снижая тем самым конфликт между профессиональной и семейной сферами жизни, что особенно важно для родителей, испытывающих трудности в поиске гибкой занятости.

https://ria.ru/20250714/chislo-2029020444.html

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