https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html

Польша живет в предвоенные времена, заявил Туск

Польша живет в предвоенные времена, заявил Туск - РИА Новости, 23.07.2025

Польша живет в предвоенные времена, заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:58:00+03:00

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в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". "Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми, так называемым "черным лебедем", - сказал Туск, предваряя объявление об изменениях в составе правительства страны. Он утверждает, что нынешняя реальность "удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров". Туск пообещал, что правительство Польши "будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ".

https://ria.ru/20250718/polsha-2029903684.html

https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html

польша

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в мире, польша, дональд туск