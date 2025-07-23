https://ria.ru/20250723/trifonov-2030777678.html

Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова

Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025

Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова

Следствие попросит столичный суд арестовать главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:16:00+03:00

2025-07-23T10:16:00+03:00

2025-07-23T10:16:00+03:00

происшествия

глеб трифонов

telegram-канал baza

обыски в офисе telegram-канала baza

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следствие попросит столичный суд арестовать главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250723/baza-2030775647.html

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2025

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