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Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025
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10:16 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/trifonov-2030777678.html
Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова
Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова - РИА Новости, 23.07.2025
Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова
Следствие попросит столичный суд арестовать главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:16:00+03:00
2025-07-23T10:16:00+03:00
происшествия
глеб трифонов
telegram-канал baza
обыски в офисе telegram-канала baza
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следствие попросит столичный суд арестовать главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250723/baza-2030775647.html
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происшествия, глеб трифонов, telegram-канал baza, обыски в офисе telegram-канала baza
Происшествия, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Источник: следствие попросит суд арестовать главреда Baza Трифонова

Следствие попросит суд арестовать главреда Telegram-канала Baza Трифонова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следствие попросит столичный суд арестовать главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте", - сказал собеседник агентства.
Обыски в офисе редакции Ваza - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Главред Baza не признал вину по делу о даче взятки, сообщил источник
10:04
 
ПроисшествияГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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