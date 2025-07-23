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В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 23.07.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:08:00+03:00
2025-07-23T06:08:00+03:00
2025-07-23T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 0.25 мск, она длилась около пяти с половиной часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области отменили угрозу атаки беспилотников