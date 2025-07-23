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Две машины и 8 мотоциклов передали на СВО из Марий Эл
Две машины и 8 мотоциклов передали на СВО из Марий Эл - РИА Новости, 23.07.2025
Две машины и 8 мотоциклов передали на СВО из Марий Эл
Два автомобиля, восемь мотоциклов, комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое передали участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:42:00+03:00
2025-07-23T14:42:00+03:00
2025-07-23T14:42:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два автомобиля, восемь мотоциклов, комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое передали участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. Формированием гуманитарного конвоя занимается благотворительный фонд "За Марий Эл". "Передаем два автомобиля УАЗ, восемь мотоциклов, более 15 кубов пиломатериала, строительные материалы, комплексы радиоэлектронной борьбы, детекторы беспилотных летательных аппаратов, дизельные и бензиновые электрогенераторы, квадрокоптеры и аккумуляторы к ним, метеостанцию, запчасти для автомобилей, системы спутниковой связи, медицинское и техническое снабжение, продуктовые и гигиенические наборы, письма военнослужащим, игрушки-талисманы", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Марий Эл, как и вся Россия, не оставляет своих сыновей в трудную минуту, и подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы у бойцов было все необходимое для защиты Родины.
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сво, республика марий эл
Надежные люди, СВО, Республика Марий Эл
Две машины и 8 мотоциклов передали на СВО из Марий Эл
Зайцев: две машины и 8 мотоциклов передали на СВО из Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два автомобиля, восемь мотоциклов, комплексы радиоэлектронной борьбы и многое другое передали участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
Формированием гуманитарного конвоя занимается благотворительный фонд "За Марий Эл".
"Передаем два автомобиля УАЗ, восемь мотоциклов, более 15 кубов пиломатериала, строительные материалы, комплексы радиоэлектронной борьбы, детекторы беспилотных летательных аппаратов, дизельные и бензиновые электрогенераторы, квадрокоптеры и аккумуляторы к ним, метеостанцию, запчасти для автомобилей, системы спутниковой связи, медицинское и техническое снабжение, продуктовые и гигиенические наборы, письма военнослужащим, игрушки-талисманы", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Марий Эл, как и вся Россия, не оставляет своих сыновей в трудную минуту, и подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы у бойцов было все необходимое для защиты Родины.