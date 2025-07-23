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Суд признал Промтрансбанк банкротом - РИА Новости, 23.07.2025
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09:20 23.07.2025 (обновлено: 16:17 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/sud-2030877303.html
Суд признал Промтрансбанк банкротом
Суд признал Промтрансбанк банкротом - РИА Новости, 23.07.2025
Суд признал Промтрансбанк банкротом
Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:20:00+03:00
2025-07-23T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения обращения ЦБ РФ. Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. В материалах того дела есть ходатайство заявителя о приостановлении производства. По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им собирались выплатить более 5,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250212/bank-1998821010.html
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происшествия, россия, уфа, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Происшествия, Россия, Уфа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Суд признал Промтрансбанк банкротом

Суд по заявлению ЦБ признал банкротом Промтрансбанк

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Республики Башкортостан по заявлению Банка России признал банкротом Промтрансбанк, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в картотеке арбитражных дел результат рассмотрения обращения ЦБ РФ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом
12 февраля, 12:12
Заявление о банкротстве поступило в суд 16 мая. До этого, 7 мая, Центробанк подал заявление о принудительной ликвидации Промтрансбанка. Его рассмотрение ранее было назначено на 5 августа. В материалах того дела есть ходатайство заявителя о приостановлении производства.
По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. При этом за прошлый год регулятором было отозвано шесть таких лицензий.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщал ЦБ.
Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1 тысячи рублей). Им собирались выплатить более 5,6 миллиарда рублей.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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15 апреля, 10:53
 
ПроисшествияРоссияУфаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладов
 
 
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