https://ria.ru/20250723/studenty-2030762210.html

Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи

Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2025

Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи

Более тонны гуманитарной помощи отправили студенты-активисты Москвы бойцам СВО и жителям новых субъектов России, сообщается на официальном сайте правительства и РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:08:00+03:00

2025-07-23T08:08:00+03:00

2025-07-23T08:19:00+03:00

надежные люди

москва

россия

донецк

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более тонны гуманитарной помощи отправили студенты-активисты Москвы бойцам СВО и жителям новых субъектов России, сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы. "Более тонны гуманитарной помощи направили с начала года активисты столичных студенческих парламентских клубов (СПК) бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что активисты нередко сами отвозят гуманитарную помощь, они доставили в 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола" дизельные генераторы, тепловые пушки, точки доступа для бесперебойного интернета, бойлеры для воды и комплектующие для дронов. Активисты также передавали гуманитарный груз в городской специализированный дом ребенка Донецка, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250722/slyusar-2030672559.html

москва

россия

донецк

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