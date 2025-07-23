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Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи
Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи - РИА Новости, 23.07.2025
Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи
Более тонны гуманитарной помощи отправили студенты-активисты Москвы бойцам СВО и жителям новых субъектов России, сообщается на официальном сайте правительства и РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:08:00+03:00
2025-07-23T08:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более тонны гуманитарной помощи отправили студенты-активисты Москвы бойцам СВО и жителям новых субъектов России, сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы. "Более тонны гуманитарной помощи направили с начала года активисты столичных студенческих парламентских клубов (СПК) бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что активисты нередко сами отвозят гуманитарную помощь, они доставили в 88-ю разведывательно-диверсионную бригаду "Эспаньола" дизельные генераторы, тепловые пушки, точки доступа для бесперебойного интернета, бойлеры для воды и комплектующие для дронов. Активисты также передавали гуманитарный груз в городской специализированный дом ребенка Донецка, отмечается в сообщении.
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москва, россия, донецк
Надежные люди, Москва, Россия, Донецк
Московские студенты послали на СВО и в новые регионы более тонны гумпомощи
Московские студенты послали на СВО и в новые регионы РФ более тонны гумпомощи