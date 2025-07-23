https://ria.ru/20250723/ssha-2030752911.html

Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова

Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова - РИА Новости, 23.07.2025

Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова

Госдепартамент США в соцсети Х обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:37:00+03:00

2025-07-23T05:37:00+03:00

2025-07-23T05:37:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдепартамент США в соцсети Х обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. "В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура - это не свобода", - написало ведомство. Госдеп также прикрепил к публикации изображение, на котором зачеркнута фраза "каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент". Вместо нее на изображение помещена фраза "DSA (закон о цифровых услугах ЕС - ред.) защищает только европейских лидеров от своего же народа". В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. В июле Еврокомиссия проинформировала соцсеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Владелец X Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

https://ria.ru/20250716/initsiativa-2029508195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, илон маск, еврокомиссия, государственный департамент сша, евросоюз