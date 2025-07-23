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Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова - РИА Новости, 23.07.2025
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05:37 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/ssha-2030752911.html
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова - РИА Новости, 23.07.2025
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова
Госдепартамент США в соцсети Х обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:37:00+03:00
2025-07-23T05:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдепартамент США в соцсети Х обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. "В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура - это не свобода", - написало ведомство. Госдеп также прикрепил к публикации изображение, на котором зачеркнута фраза "каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент". Вместо нее на изображение помещена фраза "DSA (закон о цифровых услугах ЕС - ред.) защищает только европейских лидеров от своего же народа". В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. В июле Еврокомиссия проинформировала соцсеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Владелец X Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
https://ria.ru/20250716/initsiativa-2029508195.html
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в мире, европа, сша, илон маск, еврокомиссия, государственный департамент сша, евросоюз
В мире, Европа, США, Илон Маск, Еврокомиссия, Государственный департамент США, Евросоюз
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова

Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдепартамент США в соцсети Х обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура - это не свобода", - написало ведомство.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Несколько стран ЕС поддержали идею жестких мер против США, пишет Bloomberg
16 июля, 16:33
Госдеп также прикрепил к публикации изображение, на котором зачеркнута фраза "каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент". Вместо нее на изображение помещена фраза "DSA (закон о цифровых услугах ЕС - ред.) защищает только европейских лидеров от своего же народа".
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
В июле Еврокомиссия проинформировала соцсеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Владелец X Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Это прямое нападение": в Европе признали США врагом
18 февраля, 03:19
 
В миреЕвропаСШАИлон МаскЕврокомиссияГосударственный департамент СШАЕвросоюз
 
 
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