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ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах
ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах - РИА Новости, 23.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах
ПВО ночью ликвидировала 33 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:19:00+03:00
2025-07-23T07:19:00+03:00
2025-07-23T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО ночью ликвидировала 33 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тульская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах
Минобороны: ПВО уничтожила ночью 33 украинских беспилотника над регионами России