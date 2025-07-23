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ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах

ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах - РИА Новости, 23.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 33 украинских беспилотника в шести регионах

ПВО ночью ликвидировала 33 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:19:00+03:00

2025-07-23T07:19:00+03:00

2025-07-23T07:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО ночью ликвидировала 33 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи в период с 23.40 мск 22 июля до 7.00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, тульская область, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники