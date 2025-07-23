https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html
Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне
Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне - РИА Новости, 23.07.2025
Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне
В многоквартирных домах Подмосковья за июнь отремонтировали 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, работы были выполнены по заявкам жителей, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:28:00+03:00
2025-07-23T17:28:00+03:00
2025-07-23T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья за июнь отремонтировали 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, работы были выполнены по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты провели проверку всех систем и привели их в полное рабочее состояние. Работы проводились под контролем инспекторов министерства. "Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров", – говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что за исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС России по Московской области. Поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах и входит в состав внутридомовой системы электроснабжения, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие организации. При обнаружении неисправности в системе сигнализации и пожаротушения, жителям следует сообщить об этом в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через ее портал.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне
Ремонт 45 систем пожарной сигнализации выполнили в домах Подмосковья в июне
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья за июнь отремонтировали 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, работы были выполнены по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты провели проверку всех систем и привели их в полное рабочее состояние. Работы проводились под контролем инспекторов министерства.
"Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что за исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС России по Московской области. Поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах и входит в состав внутридомовой системы электроснабжения, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие организации.
При обнаружении неисправности в системе сигнализации и пожаротушения, жителям следует сообщить об этом в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через ее портал.