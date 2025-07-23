https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html

Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне

Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне - РИА Новости, 23.07.2025

Системы пожарной сигнализации отремонтировали в домах Подмосковья в июне

В многоквартирных домах Подмосковья за июнь отремонтировали 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, работы были выполнены по заявкам жителей, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:28:00+03:00

2025-07-23T17:28:00+03:00

2025-07-23T17:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:131:2192:1364_1920x0_80_0_0_de492f3bb5bcb0f34af76b2fc2638b80.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В многоквартирных домах Подмосковья за июнь отремонтировали 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, работы были выполнены по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты провели проверку всех систем и привели их в полное рабочее состояние. Работы проводились под контролем инспекторов министерства. "Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров", – говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что за исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС России по Московской области. Поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах и входит в состав внутридомовой системы электроснабжения, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие организации. При обнаружении неисправности в системе сигнализации и пожаротушения, жителям следует сообщить об этом в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через ее портал.

https://realty.ria.ru/20250723/vorobev-2030853690.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)