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Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 23.07.2025

Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:36:00+03:00

2025-07-23T17:36:00+03:00

2025-07-23T18:51:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды", - сказал Чернышенко в ходе совещания.

https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование