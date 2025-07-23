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Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 23.07.2025
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17:36 23.07.2025 (обновлено: 18:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/shkolniki-2030904899.html
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:36:00+03:00
2025-07-23T18:51:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды", - сказал Чернышенко в ходе совещания.
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах

Чернышенко: школьники РФ в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
"В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды", - сказал Чернышенко в ходе совещания.
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
7 января, 11:23
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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