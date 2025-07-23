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Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:36:00+03:00
2025-07-23T17:36:00+03:00
2025-07-23T18:51:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
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общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "В 2024 году по результатам восьми олимпиад наши ребята завоевали 42 медали, из них 31 золотую. А в этом году по результатам всего трех олимпиад уже заработали 16 медалей, из них 13 золотых. То есть видно, что системная работа наших педагогов дает свои плоды", - сказал Чернышенко в ходе совещания.
https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о достижениях российских школьников на олимпиадах
Чернышенко: школьники РФ в 2025 году завоевали на олимпиадах уже 16 медалей