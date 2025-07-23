https://ria.ru/20250723/semena-2030773622.html

Свыше 82% семян, используемых в Тюменской области, отечественные

Свыше 82% семян, используемых в Тюменской области, отечественные - РИА Новости, 23.07.2025

Свыше 82% семян, используемых в Тюменской области, отечественные

Доля семян отечественного, в том числе тюменского семеноводства, в Тюменской области в среднем превышает 82%, заявил заместитель губернатора, директор... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:51:00+03:00

2025-07-23T09:51:00+03:00

2025-07-23T09:51:00+03:00

тюменская область

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Доля семян отечественного, в том числе тюменского семеноводства, в Тюменской области в среднем превышает 82%, заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. "В Тюменской области доля семян отечественного, тюменского семеноводства в ряде культур близка к 100%, а в среднем выше 82%, в целом по России - чуть за 60%. Научное сопровождение селекции, семеноводство, которые когда-то казались экзотикой, сейчас реальность. И молодежь, которая презентовала нам промежуточные результаты своей работы, позволяет верить, что будущее в надежных руках", — сообщил Владимир Чейметов, поздравляя коллектив Научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья с 60-летием со дня образования учреждения. В поздравлении Чейметов подчеркнул вклад ветеранов, труды и исследования которых стали надежным фундаментом для достижений заметных в научном мире результатов тюменских селекционеров. Особых успехов, по его словам, сотрудникам НИИСХа удалось достичь в картофелеводстве, селекции и семеноводстве зерновых и зерно-бобовых культур. Тюменские семена на сегодня востребованы не только в России, но и идут на экспорт, причем эти поставки растут год от года.

https://ria.ru/20250722/moor-2030594136.html

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тюменская область, россия