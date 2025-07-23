https://ria.ru/20250723/satanisty-2030827769.html

Эксперт назвал число сатанистов в России

Эксперт назвал число сатанистов в России - РИА Новости, 23.07.2025

Эксперт назвал число сатанистов в России

Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993 года они совершили около 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:20:00+03:00

2025-07-23T13:20:00+03:00

2025-07-23T13:20:00+03:00

роман силантьев

россия

нарьян-мар

украина

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993 года они совершили около 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению сатанизма, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. Верховный суд России в среду признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. "Заявление в суд было подано совместно Минюстом и Генпрокуратурой. Мы писали экспертизу, на основании которой это решение было принято… Типичными преступлениями сатанистов являются ритуальные убийства людей – до 300 с 1993 года – и животных (особенно котов), каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку. Был зафиксирован случай нападения сатаниста на детский сад в Нарьян-Маре, приведший к гибели шестилетнего ребенка в 2019 году", – сказал Силантьев. По его информации, численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч, однако крупных сатанинских структур в стране нет: обычно они объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо действуют индивидуально. "После начала СВО международное сатанинское движение поддержало Украину и начало сбор средств в помощь ВСУ. Именно на этом основании в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в пользу ВСУ", – добавил эксперт.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250723/minyust-2030804465.html

https://ria.ru/20250723/dvizhenie-2030802755.html

россия

нарьян-мар

украина

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роман силантьев, россия, нарьян-мар, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф