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Эксперт назвал число сатанистов в России - РИА Новости, 23.07.2025
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13:20 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/satanisty-2030827769.html
Эксперт назвал число сатанистов в России
Эксперт назвал число сатанистов в России - РИА Новости, 23.07.2025
Эксперт назвал число сатанистов в России
Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993 года они совершили около 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:20:00+03:00
2025-07-23T13:20:00+03:00
роман силантьев
россия
нарьян-мар
украина
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993 года они совершили около 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению сатанизма, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. Верховный суд России в среду признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. "Заявление в суд было подано совместно Минюстом и Генпрокуратурой. Мы писали экспертизу, на основании которой это решение было принято… Типичными преступлениями сатанистов являются ритуальные убийства людей – до 300 с 1993 года – и животных (особенно котов), каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку. Был зафиксирован случай нападения сатаниста на детский сад в Нарьян-Маре, приведший к гибели шестилетнего ребенка в 2019 году", – сказал Силантьев. По его информации, численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч, однако крупных сатанинских структур в стране нет: обычно они объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо действуют индивидуально. "После начала СВО международное сатанинское движение поддержало Украину и начало сбор средств в помощь ВСУ. Именно на этом основании в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в пользу ВСУ", – добавил эксперт.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250723/minyust-2030804465.html
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роман силантьев, россия, нарьян-мар, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Роман Силантьев, Россия, Нарьян-Мар, Украина, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Эксперт назвал число сатанистов в России

Сотрудник МГЛУ Силантьев: сатанистов в России десятки тысяч

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993 года они совершили около 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению сатанизма, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
Верховный суд России в среду признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Иск о запрете движения сатанистов* защищает нацинтересы, заявили в Минюсте
12:28
"Заявление в суд было подано совместно Минюстом и Генпрокуратурой. Мы писали экспертизу, на основании которой это решение было принято… Типичными преступлениями сатанистов являются ритуальные убийства людей – до 300 с 1993 года – и животных (особенно котов), каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку. Был зафиксирован случай нападения сатаниста на детский сад в Нарьян-Маре, приведший к гибели шестилетнего ребенка в 2019 году", – сказал Силантьев.
По его информации, численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч, однако крупных сатанинских структур в стране нет: обычно они объединяются в группы численностью менее 10 человек, либо действуют индивидуально.
"После начала СВО международное сатанинское движение поддержало Украину и начало сбор средств в помощь ВСУ. Именно на этом основании в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в пользу ВСУ", – добавил эксперт.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП
12:19
 
Роман СилантьевРоссияНарьян-МарУкраинаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
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