https://ria.ru/20250723/sanktsii-2030794934.html

Британия первой в мире ввела санкции против организации незаконной миграции

Британия первой в мире ввела санкции против организации незаконной миграции - РИА Новости, 23.07.2025

Британия первой в мире ввела санкции против организации незаконной миграции

Великобритания ввела в действие рестрикции против 20 физических и пяти юридических лиц в рамках первого в мире санкционного режима, нацеленного против... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:35:00+03:00

2025-07-23T11:35:00+03:00

2025-07-23T11:35:00+03:00

в мире

великобритания

ла-манш

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg

ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Великобритания ввела в действие рестрикции против 20 физических и пяти юридических лиц в рамках первого в мире санкционного режима, нацеленного против организаторов незаконной миграции, говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении. "Сегодня главари банд, ключевые посредники и поставщики оборудования для незаконного ввоза людей попали под первые санкции, направленные против нелегальной миграции", - говорится в заявлении. Санкции подразумевают заморозку активов. География подсанкционных лиц включает Азию, Ближний Восток, Балканы и Северную Африку. Их обвиняют, в частности, в поставках лодок для нелегальной миграции, предоставлении поддельных паспортов и посредничестве для незаконных переводов с помощью неформальной финансово-расчётной системы "хавала". Кроме того, санкции введены против тех, кто непосредственно участвует в ввозе мигрантов на грузовиках и лодках, а также главарей преступных ячеек. Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года. В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев 2025 года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет. В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - серьезная, однако ушел от ответа на вопрос. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

https://ria.ru/20250715/migranty-2029078098.html

https://ria.ru/20250601/britanija-2020276524.html

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ла-манш, кир стармер