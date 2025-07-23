Британия первой в мире ввела санкции против организации незаконной миграции
Британия впервые ввела рестрикции в рамках санкций против незаконной миграции
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Великобритания ввела в действие рестрикции против 20 физических и пяти юридических лиц в рамках первого в мире санкционного режима, нацеленного против организаторов незаконной миграции, говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.
"Сегодня главари банд, ключевые посредники и поставщики оборудования для незаконного ввоза людей попали под первые санкции, направленные против нелегальной миграции", - говорится в заявлении.
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Санкции подразумевают заморозку активов.
География подсанкционных лиц включает Азию, Ближний Восток, Балканы и Северную Африку. Их обвиняют, в частности, в поставках лодок для нелегальной миграции, предоставлении поддельных паспортов и посредничестве для незаконных переводов с помощью неформальной финансово-расчётной системы "хавала". Кроме того, санкции введены против тех, кто непосредственно участвует в ввозе мигрантов на грузовиках и лодках, а также главарей преступных ячеек.
Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года. В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев 2025 года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет.
В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - серьезная, однако ушел от ответа на вопрос.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.