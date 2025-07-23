https://ria.ru/20250723/rostehnadzor-2030953405.html

Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле

Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле - РИА Новости, 23.07.2025

Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле

Волжско-Окское управление Ростехнадзора приступило к расследованию инцидента на Городецком гидроузле, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:27:00+03:00

россия

нижегородская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960720245_0:20:3571:2029_1920x0_80_0_0_e46d3c0a74253fff61468e5c16a4f090.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора приступило к расследованию инцидента на Городецком гидроузле, сообщила пресс-служба ведомства. Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила во вторник Приволжская транспортная прокуратура. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на гидроузле. "Вследствие обрушения 22 июля 2025 года на Городецком гидроузле (Нижегородская область) части оголовка разделительной стенки камер шлюза нарушилась герметичность камеры шлюза №15. Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин происшествия под председательством руководителя управления Андрея Филимонова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250722/mintrans-2030729575.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижегородская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)