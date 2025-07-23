https://ria.ru/20250723/rostehnadzor-2030953405.html
Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле
Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле - РИА Новости, 23.07.2025
Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле
Волжско-Окское управление Ростехнадзора приступило к расследованию инцидента на Городецком гидроузле, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:27:00+03:00
2025-07-23T19:27:00+03:00
2025-07-23T19:27:00+03:00
россия
нижегородская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора приступило к расследованию инцидента на Городецком гидроузле, сообщила пресс-служба ведомства. Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге приостановлено из-за повреждения шлюза, сообщила во вторник Приволжская транспортная прокуратура. Минтранс РФ создал оперштаб для координации работ на гидроузле. "Вследствие обрушения 22 июля 2025 года на Городецком гидроузле (Нижегородская область) части оголовка разделительной стенки камер шлюза нарушилась герметичность камеры шлюза №15. Волжско-Окским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин происшествия под председательством руководителя управления Андрея Филимонова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250722/mintrans-2030729575.html
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россия, нижегородская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Россия, Нижегородская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле
Ростехнадзор начал расследование инцидента на Городецком гидроузле на Волге