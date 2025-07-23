https://ria.ru/20250723/rossiya-2030920270.html

Россия втрое опережает среднемировые показатели по развитию, заявил Титов

Россия втрое опережает среднемировые показатели по развитию, заявил Титов - РИА Новости, 23.07.2025

Россия втрое опережает среднемировые показатели по развитию, заявил Титов

Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, заявил в ходе политического форума высокого уровня ООН по устойчивому... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:22:00+03:00

2025-07-23T18:22:00+03:00

2025-07-23T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, заявил в ходе политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Программа целей устойчивого развития (ЦУР) ООН была принята в 2015 году. Россия интегрировала приоритеты ЦУР в национальные стратегии. "Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития", - сказал Титов, которого цитирует пресс-служба. Так, уровень бедности в РФ сократился в 1,5 раза, до 7,2%. Уровень продовольственной безопасности вырос на 4,1% (в 2023 году Россия занимала третье место в мире по объемам поставок продукции АПК в физическом объеме (103,5 миллиона тонн). Ожидаемая продолжительность жизни за пять лет выросла с 71,6 лет до 73,4 лет. Кардинально снизилась детская смертность. К 2023 году по сравнению с 2015 годом уровень смертности в ДТП сократился на 24,6%, напомнил Титов. Кроме того, Россия находится в числе 10 ведущих стран по качеству общего образования, в пятерке - по результатам международных олимпиад школьников. Стабильно высока доля женщин на руководящих должностях – 48,8%. В 2024 году доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой, выросла до 88,8%. В городах показатель такой обеспеченности достиг 95,1%. Электроэнергетический комплекс страны - не только один из самых крупных в мире, но и один из самых надежных. А доля низкоуглеродных источников энергии (если относить туда природный газ и атомную энергию) в генерации уже достигает 87%. На ВИЭ приходится 1,15% выработки энергии, но, отрасль в России активно развивается. Доля ВИЭ в энергопотреблении в России в 2035 году может занять 3%. С 2021 по 2024 годы экономика России росла темпами выше среднемировых, обеспечив восстановление после пандемии, За 2023–2024 годы она выросла на 8,4% (отдельно взятый рост производства в обрабатывающих отраслях с 2020 года составил почти 25%), уровень безработицы снизился до рекордных 2,3%. Масштабно развиваются транспортная инфраструктура и цифровая отрасль, добавил Титов. В прошлом году именно России выдвинула в БРИКС восемь принципов "справедливого энергоперехода". Отмечу, что странам БРИКС принадлежит около 40% лесопокрытой территории планеты. И на первом месте в мире по площади лесов, разумеется, Россия. "Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более "зеленым" странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление. Как и будущая система глобальной торговли водными ресурсами, в которой у России тоже масса козырей", - заключил он.

https://ria.ru/20250713/putin-2028867101.html

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россия, борис титов