https://ria.ru/20250723/rentgen-2030910163.html

Более 30 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области

Более 30 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области - РИА Новости, 23.07.2025

Более 30 новых рентген-аппаратов запустили в Московской области

В Подмосковье с начала года запустили 38 новых рентген-аппаратов на сумму более 960 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:49:00+03:00

2025-07-23T17:49:00+03:00

2025-07-23T17:49:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье с начала года запустили 38 новых рентген-аппаратов на сумму более 960 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Так, в среду в поликлинике Электроугли Ногинской больницы Богородского городского округа в эксплуатацию ввели новое рентгеновское оборудование. Технику установили взамен старой, которая уже не отвечала современным требованиям. "Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием, в том числе диагностическим. Сегодня ввели в работу новый рентген-аппарат в Богородском. А всего с начала года запустили в Подмосковье 38 цифровых рентген-аппаратов на сумму более 960 миллионов рублей", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что аппарат обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. На нем будет проводиться диагностика как взрослым, так и детям. В смену планируется выполнять 50 исследований. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Поступление нового оборудования – часть комплексной работы по улучшению диагностики и лечения в нашем округе. Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения", — указал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030844191.html

https://ria.ru/20250722/tsentr-2030631694.html

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)