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Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа - РИА Новости, 23.07.2025
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Липецкая область
 
15:56 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/remesla-2030871832.html
Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа
Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа - РИА Новости, 23.07.2025
Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа
Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится в областном центре с 1 по 3 августа, мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес" и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T15:56:00+03:00
липецкая область
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игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится в областном центре с 1 по 3 августа, мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес" и Липецкой торгово-промышленной палаты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Деловая программа фестиваля откроется 1 августа стратегической сессией, уточнил глава области. На ней мастера-ремесленники из регионов Центрального федерального округа, представители бизнес-сообщества и власти обсудят перспективы развития ремесленной отрасли и возможные меры поддержки. Основная программа фестиваля развернется 2 и 3 августа в парке "Быханов сад". Там будет организована выставка-ярмарка, где мастера традиционных ремесел, фермеры и цветоводы представят свою продукцию. По словам Артамонова, организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу: интерактивные зоны и образовательные площадки, выступление фольклорных артистов, модный показ авторских коллекций, мастер-классы, розыгрыши призов от организаторов и партнеров, выставку работ художников. "Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок – одна из форм поддержки ремесленников и мастеров. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников для интересных коллабораций", – пояснил Артамонов. В заключение губернатор добавил, что фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и является частью мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.
https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html
https://ria.ru/20250717/natsproekt-2029686596.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Игорь Артамонов, Липецкая область
Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа

Межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" пройдет с 1 по 3 августа

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится в областном центре с 1 по 3 августа, мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес" и Липецкой торгово-промышленной палаты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Деловая программа фестиваля откроется 1 августа стратегической сессией, уточнил глава области. На ней мастера-ремесленники из регионов Центрального федерального округа, представители бизнес-сообщества и власти обсудят перспективы развития ремесленной отрасли и возможные меры поддержки.
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Основная программа фестиваля развернется 2 и 3 августа в парке "Быханов сад". Там будет организована выставка-ярмарка, где мастера традиционных ремесел, фермеры и цветоводы представят свою продукцию.
По словам Артамонова, организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу: интерактивные зоны и образовательные площадки, выступление фольклорных артистов, модный показ авторских коллекций, мастер-классы, розыгрыши призов от организаторов и партнеров, выставку работ художников.
"Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок – одна из форм поддержки ремесленников и мастеров. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников для интересных коллабораций", – пояснил Артамонов.
В заключение губернатор добавил, что фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и является частью мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.
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Липецкая областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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