https://ria.ru/20250723/remesla-2030871832.html

Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа

Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа - РИА Новости, 23.07.2025

Фестиваль ремесел пройдет в Липецке с 1 по 3 августа

Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится в областном центре с 1 по 3 августа, мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес" и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый межрегиональный фестиваль "Липецкие ремесла" состоится в областном центре с 1 по 3 августа, мероприятие организовано при поддержке центра "Мой бизнес" и Липецкой торгово-промышленной палаты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Деловая программа фестиваля откроется 1 августа стратегической сессией, уточнил глава области. На ней мастера-ремесленники из регионов Центрального федерального округа, представители бизнес-сообщества и власти обсудят перспективы развития ремесленной отрасли и возможные меры поддержки. Основная программа фестиваля развернется 2 и 3 августа в парке "Быханов сад". Там будет организована выставка-ярмарка, где мастера традиционных ремесел, фермеры и цветоводы представят свою продукцию. По словам Артамонова, организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу: интерактивные зоны и образовательные площадки, выступление фольклорных артистов, модный показ авторских коллекций, мастер-классы, розыгрыши призов от организаторов и партнеров, выставку работ художников. "Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок – одна из форм поддержки ремесленников и мастеров. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников для интересных коллабораций", – пояснил Артамонов. В заключение губернатор добавил, что фестиваль проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и является частью мер поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , игорь артамонов, липецкая область