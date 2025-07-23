https://ria.ru/20250723/razvitie-2030892291.html

Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области

Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области - РИА Новости, 23.07.2025

Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития региона, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:05:00+03:00

2025-07-23T17:05:00+03:00

2025-07-23T17:05:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным правительства региона, прямая линия с губернатором продлилась более двух часов. Вопросы принимали заранее и во время эфира. Всего на прямую линию поступило 4,5 тысячи обращений от жителей региона. "В настоящее время бюджет Ярославской области составляет 148 миллиардов рублей. Он значительно вырос. В регионе появилось больше возможностей по строительству социальной инфраструктуры, соцпрограммам и гарантиям, развитию промышленности", - рассказал губернатор в ходе прямой линии. Глава региона подчеркнул, что правительство области работает также над привлечением инвестиций, от которых зависит развитие промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, туризма и других ключевых сфер. "Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 120,3%, и мы растем по индексу привлечения инвестиций почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране. Всего на территории региона реализуется около 70 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 350 миллиардов рублей", – сообщил Михаил Евраев. Отдельно губернатор отметил рост объемов сельхозпродукции за пять месяцев этого года, в частности, за счет увеличения производства яиц и мяса птицы. Индекс сельхозпродукции на 1 июня составил 106,6%, в то время как средний по стране – 101,5%. На прямой линии глава региона сказал, что вместе с экономическими показателями растет и уровень жизни жителей. "Рост заработной платы по итогам 2024 года составил 18,9% при инфляции 10%. Разница почти в два раза. При этом безработица сохраняется на почти нулевой отметке. Все эти социально-экономические показатели говорят, что мы растем и движемся вперед, и вместе с цифрами растет и уровень жизни людей", – подчеркнул Евраев.

https://ria.ru/20250716/itogi-2029527297.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев