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Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:05 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/razvitie-2030892291.html
Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области
Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области - РИА Новости, 23.07.2025
Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития региона, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:05:00+03:00
2025-07-23T17:05:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным правительства региона, прямая линия с губернатором продлилась более двух часов. Вопросы принимали заранее и во время эфира. Всего на прямую линию поступило 4,5 тысячи обращений от жителей региона. "В настоящее время бюджет Ярославской области составляет 148 миллиардов рублей. Он значительно вырос. В регионе появилось больше возможностей по строительству социальной инфраструктуры, соцпрограммам и гарантиям, развитию промышленности", - рассказал губернатор в ходе прямой линии. Глава региона подчеркнул, что правительство области работает также над привлечением инвестиций, от которых зависит развитие промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, туризма и других ключевых сфер. "Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 120,3%, и мы растем по индексу привлечения инвестиций почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране. Всего на территории региона реализуется около 70 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 350 миллиардов рублей", – сообщил Михаил Евраев. Отдельно губернатор отметил рост объемов сельхозпродукции за пять месяцев этого года, в частности, за счет увеличения производства яиц и мяса птицы. Индекс сельхозпродукции на 1 июня составил 106,6%, в то время как средний по стране – 101,5%. На прямой линии глава региона сказал, что вместе с экономическими показателями растет и уровень жизни жителей. "Рост заработной платы по итогам 2024 года составил 18,9% при инфляции 10%. Разница почти в два раза. При этом безработица сохраняется на почти нулевой отметке. Все эти социально-экономические показатели говорят, что мы растем и движемся вперед, и вместе с цифрами растет и уровень жизни людей", – подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20250716/itogi-2029527297.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области

Михаил Евраев рассказал о социально-экономическом развитии Ярославской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии рассказал о ключевых показателях социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным правительства региона, прямая линия с губернатором продлилась более двух часов. Вопросы принимали заранее и во время эфира. Всего на прямую линию поступило 4,5 тысячи обращений от жителей региона.
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"В настоящее время бюджет Ярославской области составляет 148 миллиардов рублей. Он значительно вырос. В регионе появилось больше возможностей по строительству социальной инфраструктуры, соцпрограммам и гарантиям, развитию промышленности", - рассказал губернатор в ходе прямой линии.
Глава региона подчеркнул, что правительство области работает также над привлечением инвестиций, от которых зависит развитие промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, туризма и других ключевых сфер.
"Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 120,3%, и мы растем по индексу привлечения инвестиций почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране. Всего на территории региона реализуется около 70 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 350 миллиардов рублей", – сообщил Михаил Евраев.
Отдельно губернатор отметил рост объемов сельхозпродукции за пять месяцев этого года, в частности, за счет увеличения производства яиц и мяса птицы. Индекс сельхозпродукции на 1 июня составил 106,6%, в то время как средний по стране – 101,5%.
На прямой линии глава региона сказал, что вместе с экономическими показателями растет и уровень жизни жителей. "Рост заработной платы по итогам 2024 года составил 18,9% при инфляции 10%. Разница почти в два раза. При этом безработица сохраняется на почти нулевой отметке. Все эти социально-экономические показатели говорят, что мы растем и движемся вперед, и вместе с цифрами растет и уровень жизни людей", – подчеркнул Евраев.
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