https://ria.ru/20250723/rassledovanie-2030742803.html

По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек

По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек - РИА Новости, 23.07.2025

По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек

По делу бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко и его сына Антона Тимошенко, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:06:00+03:00

2025-07-23T02:06:00+03:00

2025-07-23T02:06:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По делу бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко и его сына Антона Тимошенко, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве, проходят еще три человека: посредник и два взяткодателя, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну вменяют посредничество в получении взятки. Они были арестованы, обоим суд продлил сроки содержания под стражей до 13 августа. Согласно документам, 13 марта СУ СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко по признакам двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении Антона Тимошенко - по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, уголовное дело возбуждено "в отношении Л.А.Б. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве – ред.), в отношении М.Р.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.), в отношении К.Н.Р. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.)". РИА Новости не располагает комментарием регионального СУ СК о статусе фигурантов на данный момент и этапе расследования дела. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности экс-замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

https://ria.ru/20250715/arest--2029281887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)