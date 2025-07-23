https://ria.ru/20250723/rassledovanie-2030742803.html
По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек
По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек - РИА Новости, 23.07.2025
По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек
По делу бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко и его сына Антона Тимошенко, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:06:00+03:00
2025-07-23T02:06:00+03:00
2025-07-23T02:06:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005042560_0:212:1440:1022_1920x0_80_0_0_f2027074faa513d42cc78661eab682c8.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По делу бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко и его сына Антона Тимошенко, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве, проходят еще три человека: посредник и два взяткодателя, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну вменяют посредничество в получении взятки. Они были арестованы, обоим суд продлил сроки содержания под стражей до 13 августа. Согласно документам, 13 марта СУ СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко по признакам двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении Антона Тимошенко - по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, уголовное дело возбуждено "в отношении Л.А.Б. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве – ред.), в отношении М.Р.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.), в отношении К.Н.Р. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.)". РИА Новости не располагает комментарием регионального СУ СК о статусе фигурантов на данный момент и этапе расследования дела. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности экс-замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
https://ria.ru/20250715/arest--2029281887.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005042560_0:77:1440:1157_1920x0_80_0_0_0b0df26d7d26040477b822fd1dae93ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу экс-замгубернатора Брянской области проходят пять человек
По делу экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко проходят пять человек
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По делу бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко и его сына Антона Тимошенко, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве, проходят еще три человека: посредник и два взяткодателя, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки). Его сыну вменяют посредничество в получении взятки. Они были арестованы, обоим суд продлил сроки содержания под стражей до 13 августа.
Согласно документам, 13 марта СУ СК
России по Брянской области
возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко по признакам двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), в отношении Антона Тимошенко - по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, уголовное дело возбуждено "в отношении Л.А.Б. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве – ред.), в отношении М.Р.А. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.), в отношении К.Н.Р. по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.)".
РИА Новости не располагает комментарием регионального СУ СК о статусе фигурантов на данный момент и этапе расследования дела.
По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности экс-замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.