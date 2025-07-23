https://ria.ru/20250723/putin-2030964092.html

В Германии выступили с громким заявлением из-за Путина

В Германии выступили с громким заявлением из-за Путина - РИА Новости, 23.07.2025

В Германии выступили с громким заявлением из-за Путина

Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России, так как Владимир Путин поступает рационально, заявил депутат бундестага от... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительству ФРГ не стоит запугивать своих граждан нападением со стороны России, так как Владимир Путин поступает рационально, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи."Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.Политик отметил, что президент России четко дает понять, что Восток входит в его зону ответственности, в то время как нападение на страны НАТО не является его приоритетом.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250720/merts-2030251710.html

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в мире, россия, германия, владимир путин, москва, нато