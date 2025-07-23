https://ria.ru/20250723/putin-2030934716.html

Путин отметил большой задел Госдумы на осеннюю сессию

Путин отметил большой задел Госдумы на осеннюю сессию - РИА Новости, 23.07.2025

Путин отметил большой задел Госдумы на осеннюю сессию

Государственная дума имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:50:00+03:00

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госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

политика

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная дума имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию, заявил президент России Владимир Путин."На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. То есть это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством", - сказал Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20250723/gosduma-2030827621.html

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госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, политика, россия