https://ria.ru/20250723/putin-2030930886.html
Путин проводит встречу с Володиным. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с Володиным. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.07.2025
Путин проводит встречу с Володиным. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:44:00+03:00
2025-07-23T18:44:00+03:00
2025-07-23T18:44:00+03:00
владимир путин
вячеслав володин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вячеслав володин, видео
Владимир Путин, Вячеслав Володин
Путин проводит встречу с Володиным. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
2025-07-23T18:44
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PT13M03S
Путин проводит встречу с Володиным. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.