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Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром" - РИА Новости, 23.07.2025
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16:50 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030888589.html
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром" - РИА Новости, 23.07.2025
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:50:00+03:00
2025-07-23T16:50:00+03:00
экономика
россия
свердловская область
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". "Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них – это итоги промышленной выставки "Инопром-2025". Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России – ред.), как прошло мероприятие?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html
россия
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экономика, россия, свердловская область, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"

Путин обсудил с правительством итоги промышленной выставки "Иннопром-2025"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром".
"Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них – это итоги промышленной выставки "Инопром-2025". Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России – ред.), как прошло мероприятие?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин поддержал идею о выездном "Иннопроме" в Саудовской Аравии
8 июля, 14:45
 
ЭкономикаРоссияСвердловская областьВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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