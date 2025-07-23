https://ria.ru/20250723/putin-2030888589.html

Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"

Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром" - РИА Новости, 23.07.2025

Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:50:00+03:00

2025-07-23T16:50:00+03:00

2025-07-23T16:50:00+03:00

экономика

россия

свердловская область

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". "Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них – это итоги промышленной выставки "Инопром-2025". Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России – ред.), как прошло мероприятие?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, свердловская область, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)