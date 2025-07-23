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Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром" - РИА Новости, 23.07.2025
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:50:00+03:00
2025-07-23T16:50:00+03:00
2025-07-23T16:50:00+03:00
экономика
россия
свердловская область
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки "Иннопром". "Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них – это итоги промышленной выставки "Инопром-2025". Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России – ред.), как прошло мероприятие?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html
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экономика, россия, свердловская область, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин обсудил с правительством итоги выставки "Иннопром"
Путин обсудил с правительством итоги промышленной выставки "Иннопром-2025"