https://ria.ru/20250723/putin-2030883764.html
Путин рассказал о разговоре с Мишустиным
Путин рассказал о разговоре с Мишустиным - РИА Новости, 23.07.2025
Путин рассказал о разговоре с Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который сейчас находится в рабочей поездке по регионам... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:36:00+03:00
2025-07-23T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который сейчас находится в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока и Сибири. "У нас сегодня в повестке дня обсуждение вопросов, связанных с развитием программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры", "Земский тренер". Но перед тем, как начнем работать, во-первых, хочу передать вам привет от председателя правительства, он сейчас, как вы знаете, в поездке, мы недавно, только что разговаривали", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". С докладами о ходе развития "земских" программ выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html
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россия, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин, татьяна голикова, политика
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Политика
Путин рассказал о разговоре с Мишустиным
Путин поговорил с уехавшим в рабочую поездку на Дальний Восток Мишустиным