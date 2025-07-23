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Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.07.2025
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:21:00+03:00
2025-07-23T16:21:00+03:00
2025-07-23T16:21:00+03:00
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
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Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ
2025-07-23T16:21
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РИА Новости
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4.7
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политика, видео
Политика
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-07-23T16:21
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PT59M18S
Совещание Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.