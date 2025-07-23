Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030871449.html
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:53:00+03:00
2025-07-23T15:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов. Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере. Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции. Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Путин подписал закон о наказании за продажу табачной продукции без маркировки

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
3 февраля, 15:24
Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.
Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере.
Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.
Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуму внесли проект о полном запрете продажи электронных сигарет
23 июня, 18:16
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала