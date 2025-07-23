https://ria.ru/20250723/putin-2030871449.html

Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон об ответственности за нелегальную продажу табака

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:53:00+03:00

2025-07-23T15:53:00+03:00

2025-07-23T15:53:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов. Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере. Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции. Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.

https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html

https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html

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россия, владимир путин, общество