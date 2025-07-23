https://ria.ru/20250723/putin--2030902342.html
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется новая модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО), в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:29:00+03:00
2025-07-23T17:29:00+03:00
2025-07-23T17:29:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется новая модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО), в частности, предлагается активное участие работодателей в разработке программ, практическом обучении и оценке выпускников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на то, чтобы образовательные программы СПО разрабатывались с учётом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в обучении и оценке студентов. Им закрепляется активное участие предприятий в образовательном процессе: от управления учебными заведениями до практической подготовки студентов и оценки их квалификации. Одним из ключевых изменений является введение демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации. Согласно принятой норме, экзамен будет проводиться по единым стандартам с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), а его организацию возьмут на себя федеральные и региональные органы власти, что позволит сделать процедуру оценки более объективной и независимой. Закон предусматривает, что результаты демонстрационного экзамена будут официально признаны в системе независимой оценки квалификаций, что упростит трудоустройство выпускников, поскольку им не придётся повторно подтверждать квалификацию. Согласно закону, управляющие советы будут создаваться при бюджетных колледжах (за исключением ведомственных учебных заведений), а в автономных и вузовских колледжах — их функции будут выполнять наблюдательные или попечительские советы. Эти органы смогут согласовывать программы, участвовать в мониторинге и развитии учебных заведений. Кроме того, организация демонстрационного экзамена будет регулироваться отдельным порядком, включая требования к КИМ, условиям их хранения и размещения в интернете. Уточняется и перечень исключений, где допускаются иные формы аттестации — например, в медколледжах или учреждениях, связанных с обороной и безопасностью.
https://ria.ru/20250717/putin-2029778145.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе СПО
Путин подписал закон о новой модели подготовки кадров в системе профобразования
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется новая модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО), в частности, предлагается активное участие работодателей в разработке программ, практическом обучении и оценке выпускников.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на то, чтобы образовательные программы СПО разрабатывались с учётом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в обучении и оценке студентов. Им закрепляется активное участие предприятий в образовательном процессе: от управления учебными заведениями до практической подготовки студентов и оценки их квалификации.
Одним из ключевых изменений является введение демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации. Согласно принятой норме, экзамен будет проводиться по единым стандартам с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), а его организацию возьмут на себя федеральные и региональные органы власти, что позволит сделать процедуру оценки более объективной и независимой.
Закон предусматривает, что результаты демонстрационного экзамена будут официально признаны в системе независимой оценки квалификаций, что упростит трудоустройство выпускников, поскольку им не придётся повторно подтверждать квалификацию.
Согласно закону, управляющие советы будут создаваться при бюджетных колледжах (за исключением ведомственных учебных заведений), а в автономных и вузовских колледжах — их функции будут выполнять наблюдательные или попечительские советы. Эти органы смогут согласовывать программы, участвовать в мониторинге и развитии учебных заведений.
Кроме того, организация демонстрационного экзамена будет регулироваться отдельным порядком, включая требования к КИМ, условиям их хранения и размещения в интернете. Уточняется и перечень исключений, где допускаются иные формы аттестации — например, в медколледжах или учреждениях, связанных с обороной и безопасностью.