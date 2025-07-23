https://ria.ru/20250723/priamure-2030783484.html
Глава Приамурья передал опыт работы с КНР курсантам "Муравьев-Амурской"
Глава Приамурья передал опыт работы с КНР курсантам "Муравьев-Амурской" - РИА Новости, 23.07.2025
Глава Приамурья передал опыт работы с КНР курсантам "Муравьев-Амурской"
Губернатор Приамурья Василий Орлов поделился с курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" опытом работы с Китаем, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:47:00+03:00
2025-07-23T10:47:00+03:00
2025-07-23T10:47:00+03:00
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поделился с курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" опытом работы с Китаем, сообщает правительство Амурской области. Встреча прошла в Благовещенске на полях третьего модуля четвёртого потока программы "Муравьёв-Амурский 2030". Глава Приамурья в своём выступлении отметил важность базовых человеческих ценностей в выстраивании партнёрских отношений с Китаем. "В Китае партнёрство рассматривают как отношения, которые основываются на базовых человеческих ценностях. Например, на представлении о культуре и дружбе. Для жителей Китая это не пустой звук", – отметил Орлов. По мнению губернатора, определяющую роль российско-китайского сотрудничества играет Благовещенск. Здесь создаётся современная инфраструктура и формируется центр компетенций совместно с Минвостокразвития и ведущими отечественными вузами, который позволит бизнесу и регионам России развивать отношения с Китаем. Кроме того, Орлов подробно остановился на специфике взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, ключевых вехах российско-китайских отношений и элементах русской культуры в Китае. Также глава региона подчеркнул важность таких образовательных программ. "В программе подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" обучение прошли 14 амурчан. Из них 9 человек уже работают в исполнительных органах власти, в администрациях муниципальных образований области и подведомственных организациях. Еще три человека поступили на этот поток. Нам в команде нужны профессионалы, поэтому хотелось бы, чтобы больше выпускников приходили работать в наш регион", - сказал Орлов. О приоритетах сотрудничества с КНР курсантам рассказал и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Курсанты обсуждали с главой федерального ведомства и губернатором применение беспилотных систем, территории опережающего развития, энергетику и другие темы сотрудничества с КНР.
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василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область, алексей чекунков, китай
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Амурская область, Алексей Чекунков, Китай
Глава Приамурья передал опыт работы с КНР курсантам "Муравьев-Амурской"
Глава Приамурья Орлов передал опыт работы с КНР курсантам "Муравьев-Амурской"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поделился с курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" опытом работы с Китаем, сообщает правительство Амурской области.
Встреча прошла в Благовещенске на полях третьего модуля четвёртого потока программы "Муравьёв-Амурский 2030". Глава Приамурья в своём выступлении отметил важность базовых человеческих ценностей в выстраивании партнёрских отношений с Китаем.
"В Китае партнёрство рассматривают как отношения, которые основываются на базовых человеческих ценностях. Например, на представлении о культуре и дружбе. Для жителей Китая это не пустой звук", – отметил Орлов.
По мнению губернатора, определяющую роль российско-китайского сотрудничества играет Благовещенск. Здесь создаётся современная инфраструктура и формируется центр компетенций совместно с Минвостокразвития и ведущими отечественными вузами, который позволит бизнесу и регионам России развивать отношения с Китаем. Кроме того, Орлов подробно остановился на специфике взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, ключевых вехах российско-китайских отношений и элементах русской культуры в Китае.
Также глава региона подчеркнул важность таких образовательных программ.
"В программе подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" обучение прошли 14 амурчан. Из них 9 человек уже работают в исполнительных органах власти, в администрациях муниципальных образований области и подведомственных организациях. Еще три человека поступили на этот поток. Нам в команде нужны профессионалы, поэтому хотелось бы, чтобы больше выпускников приходили работать в наш регион", - сказал Орлов.
О приоритетах сотрудничества с КНР курсантам рассказал и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Курсанты обсуждали с главой федерального ведомства и губернатором применение беспилотных систем, территории опережающего развития, энергетику и другие темы сотрудничества с КНР.