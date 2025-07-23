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Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции - РИА Новости, 23.07.2025
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11:33 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/prezident-2030794583.html
Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции
Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции - РИА Новости, 23.07.2025
Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции
Президент Молдавии Майя Санду потребовала скорейшей экстрадиции задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:33:00+03:00
2025-07-23T11:33:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала скорейшей экстрадиции задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка, который бежал из страны в 2019 году. Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. В Молдавии его обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину. "После шести лет у нас есть и хорошие новости. Сейчас крайне важно, чтобы все соответствующие ответственные учреждения работали над тем, чтобы добиться экстрадиции", — сказала Санду на брифинге в Кишиневе, отметив, что не знает, как скоро беглый олигарх будет доставлен в Молдавию. Президент подчеркнула, что у молдавской системы юстиции больше нет причин для задержки осуществления правосудия. "Теперь нужно наконец установить справедливость Компетентные органы должны сейчас доказать, что не зря работают", - добавила она. Поясняется, что генпрокуратура получила информацию о задержании властями Греции Плахотнюка от Управления международного полицейского сотрудничества. Он находился под международным наблюдением, обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе: в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html
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в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, майя санду, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Ренато Усатый, Интерпол
Санду потребовала экстрадиции молдавского олигарха, задержанного в Греции

Санду потребовала скорейшей экстрадиции задержанного в Афинах Плахотнюка

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала скорейшей экстрадиции задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка, который бежал из страны в 2019 году.
Во вторник пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. В Молдавии его обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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"После шести лет у нас есть и хорошие новости. Сейчас крайне важно, чтобы все соответствующие ответственные учреждения работали над тем, чтобы добиться экстрадиции", — сказала Санду на брифинге в Кишиневе, отметив, что не знает, как скоро беглый олигарх будет доставлен в Молдавию.
Президент подчеркнула, что у молдавской системы юстиции больше нет причин для задержки осуществления правосудия. "Теперь нужно наконец установить справедливость Компетентные органы должны сейчас доказать, что не зря работают", - добавила она.
Поясняется, что генпрокуратура получила информацию о задержании властями Греции Плахотнюка от Управления международного полицейского сотрудничества. Он находился под международным наблюдением, обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе: в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
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