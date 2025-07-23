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Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3%
Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3% - РИА Новости, 23.07.2025
Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3%
Число малых и средних компаний в Челябинской области выросло на 3% за год по итогам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, который администрирует... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число малых и средних компаний в Челябинской области выросло на 3% за год по итогам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, который администрирует ФНС России, сообщает пресс-служба правительства региона. На данный момент субъектов МСП в области более 141 тысячи. "Сектор малого и среднего бизнеса нашего региона активно развивается. И все больше компаний масштабируется. Наибольший прирост за год показали средние компании: плюс 13,5%. Это хороший сигнал, учитывая, что сегодня меры поддержки ориентированы в первую очередь на качественный рост предприятий", – отметила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что на это направлен новый региональный проект, который реализуется с 2025 года в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Клочкова отметила, что обо всех доступных механизмах предприниматели могут узнать в региональном центре "Мой бизнес". В пресс-службе добавили, что доля МСП среди всех юрлиц и ИП в Челябинской области составила 84,3%.
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Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3%
Число малых и средних компаний в Челябинской области увеличилось на 3% за год
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Число малых и средних компаний в Челябинской области
выросло на 3% за год по итогам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, который администрирует ФНС России
, сообщает пресс-служба правительства региона.
На данный момент субъектов МСП в области более 141 тысячи.
"Сектор малого и среднего бизнеса нашего региона активно развивается. И все больше компаний масштабируется. Наибольший прирост за год показали средние компании: плюс 13,5%. Это хороший сигнал, учитывая, что сегодня меры поддержки ориентированы в первую очередь на качественный рост предприятий", – отметила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что на это направлен новый региональный проект, который реализуется с 2025 года в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Клочкова отметила, что обо всех доступных механизмах предприниматели могут узнать в региональном центре "Мой бизнес".
В пресс-службе добавили, что доля МСП среди всех юрлиц и ИП в Челябинской области составила 84,3%.