https://ria.ru/20250723/predpriyatiya-2030783346.html

Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3%

Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3% - РИА Новости, 23.07.2025

Количество малых и средних предприятий в Челябинской области выросло на 3%

Число малых и средних компаний в Челябинской области выросло на 3% за год по итогам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, который администрирует... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:46:00+03:00

2025-07-23T10:46:00+03:00

2025-07-23T10:46:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938884784_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_66f705d360685a064af4470ce8acfa47.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число малых и средних компаний в Челябинской области выросло на 3% за год по итогам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП, который администрирует ФНС России, сообщает пресс-служба правительства региона. На данный момент субъектов МСП в области более 141 тысячи. "Сектор малого и среднего бизнеса нашего региона активно развивается. И все больше компаний масштабируется. Наибольший прирост за год показали средние компании: плюс 13,5%. Это хороший сигнал, учитывая, что сегодня меры поддержки ориентированы в первую очередь на качественный рост предприятий", – отметила министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что на это направлен новый региональный проект, который реализуется с 2025 года в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Клочкова отметила, что обо всех доступных механизмах предприниматели могут узнать в региональном центре "Мой бизнес". В пресс-службе добавили, что доля МСП среди всех юрлиц и ИП в Челябинской области составила 84,3%.

https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса