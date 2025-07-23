https://ria.ru/20250723/pozhar-2030836134.html

После пожара в центре Москвы завели уголовное дело

После пожара в центре Москвы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.07.2025

После пожара в центре Москвы завели уголовное дело

Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:50:00+03:00

2025-07-23T13:50:00+03:00

2025-07-23T14:12:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787213_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_22ec009c0ea5773e835feb05f85418fc.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Следствием изучены обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и пункту "а" части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Ночью на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, 10 пострадали. Пожар был потушен.Следствием была получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест.

https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве 2025-07-23T13:50 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия