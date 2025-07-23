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После пожара в центре Москвы завели уголовное дело
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.07.2025
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело
Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:50:00+03:00
2025-07-23T13:50:00+03:00
2025-07-23T14:12:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Следствием изучены обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и пункту "а" части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Ночью на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, 10 пострадали. Пожар был потушен.Следствием была получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест.
https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html
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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
2025-07-23T13:50
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело
После пожара в центре Москвы завели дело об организации незаконной миграции