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После пожара в центре Москвы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.07.2025
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13:50 23.07.2025 (обновлено: 14:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030836134.html
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.07.2025
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело
Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:50:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Следствием изучены обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и пункту "а" части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Ночью на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, 10 пострадали. Пожар был потушен.Следствием была получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест.
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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После пожара в центре Москвы завели уголовное дело

После пожара в центре Москвы завели дело об организации незаконной миграции

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции возбуждено после пожара в центре Москвы, где погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Следствием изучены обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и пункту "а" части второй статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Ночью на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, 10 пострадали. Пожар был потушен.
Следствием была получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест.
Работа СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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