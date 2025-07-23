https://ria.ru/20250723/pozhar-2030763707.html

В России потушили 30 лесных пожаров за сутки

В России потушили 30 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

В России потушили 30 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 лесных пожаров на площади 1369 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:31:00+03:00

2025-07-23T08:31:00+03:00

2025-07-23T08:31:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 лесных пожаров на площади 1369 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.07.2025 в 12 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1369 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 62 лесных пожара на площади 6818 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - там действовало 9 пожаров на 3447 гектарах.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

россия

красноярский край

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происшествия, россия, красноярский край