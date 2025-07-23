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Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти - РИА Новости, 23.07.2025
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06:55 23.07.2025 (обновлено: 11:53 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030756638.html
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти - РИА Новости, 23.07.2025
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти
Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале."Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек", — говорится в релизе.Что еще известно об инциденте
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Россия
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти

МЧС: при пожаре в жилом доме на Мытной в Москве пострадали десять человек

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале.
"Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек", — говорится в релизе.
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Что еще известно об инциденте

  • Пожар произошел в ночь на среду.
  • Возгорание началось в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже.
  • Погиб один человек.
  • Девять пострадавших доставили в четыре разные больницы.
  • Троим из них пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от огня.
  • На месте работали как минимум 34 сотрудника МЧС и десять единиц техники.
  • Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
  • Причиной его могло стать короткое замыкание.
  • Помещение предназначалось для незаконного проживания иностранцев.
  • СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарРоссия
 
 
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