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Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти - РИА Новости, 23.07.2025
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти
Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:55:00+03:00
2025-07-23T06:55:00+03:00
2025-07-23T11:53:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале."Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек", — говорится в релизе.Что еще известно об инциденте
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
2025-07-23T06:55
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Россия
Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти
МЧС: при пожаре в жилом доме на Мытной в Москве пострадали десять человек