https://ria.ru/20250723/pozhar-2030756638.html

Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти

Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти - РИА Новости, 23.07.2025

Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве выросло до десяти

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:55:00+03:00

2025-07-23T06:55:00+03:00

2025-07-23T11:53:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030763030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab497425e861b4b0167cc2b3341c1298.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы возросло до десяти, сообщило столичное МЧС в Telegram-канале."Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали десять человек", — говорится в релизе.Что еще известно об инциденте

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html

https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве 2025-07-23T06:55 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, россия