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Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице - РИА Новости, 23.07.2025
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице
Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:03:00+03:00
2025-07-23T05:03:00+03:00
2025-07-23T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. "Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Ведомство отметило, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара на Мытной улице в Москве