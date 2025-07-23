https://ria.ru/20250723/pozhar-2030750805.html

Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице

Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице - РИА Новости, 23.07.2025

Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице

Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:03:00+03:00

2025-07-23T05:03:00+03:00

2025-07-23T11:39:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. "Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Ведомство отметило, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)