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Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице - РИА Новости, 23.07.2025
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05:03 23.07.2025 (обновлено: 11:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030750805.html
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице - РИА Новости, 23.07.2025
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице
Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:03:00+03:00
2025-07-23T11:39:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. "Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Ведомство отметило, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проконтролирует проверку дела о пожаре на Мытной улице

Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара на Мытной улице в Москве

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на Мытной улице, где один человек погиб и еще девять пострадали, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
При пожаре в центре Москвы погиб человек
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"Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
Ведомство отметило, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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