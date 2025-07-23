https://ria.ru/20250723/pozhar-2030747419.html
Пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализировали
Пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализировали - РИА Новости, 23.07.2025
Пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализировали
Девять пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализированы, сообщает департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:46:00+03:00
2025-07-23T03:46:00+03:00
2025-07-23T11:04:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Девять пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализированы, сообщает департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. "Пострадали девять человек, все они госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Демихова. Всем оказывается экстренная медицинская помощь. На место прибыли 15 бригад скорой помощи, бригада Центра медицины катастроф и другие оперативные службы", - говорится в сообщении депздрава. Как сообщает ведомство со ссылкой на экстренные службы, из-за сильного задымления эвакуация проходила в сложных условиях.
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве госпитализировали
После пожара в доме в центре Москвы госпитализировали девятерых пострадавших